Belpasso, gravi carenze igienico-sanitarie in una struttura per anziani: scatta la chiusura

Belpasso, gravi carenze in una struttura per anziani: bagni senz’acqua corrente, locali danneggiati e posti letto oltre il limite. Scatta la chiusura

BELPASSO – Una comunità alloggio per anziani situata nel centro storico di Belpasso è stata chiusa con un’ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Carlo Caputo.

Il provvedimento è arrivato in seguito a un’ispezione effettuata dai Carabinieri del Nas, dai militari della Stazione di Belpasso e dal personale del Dipartimento di Igiene Pubblica dell’Asp di Catania. Dai controlli sarebbero emerse diverse criticità riguardanti i requisiti igienico-sanitari, strutturali e autorizzativi della struttura.

Secondo quanto emerso, nella comunità sarebbero stati presenti 15 posti letto, a fronte dei 10 indicati nella documentazione. Tra le altre problematiche segnalate figurerebbero la mancanza di acqua calda, servizi igienici senza acqua corrente e diversi ambienti con pavimentazione e intonaci danneggiati.

Sarebbero state inoltre rilevate ulteriori difformità riguardanti alcuni locali e servizi della struttura.

Le verifiche sarebbero scattate dopo alcune segnalazioni provenienti dalla zona, legate anche a presunti problemi nell'approvvigionamento idrico.

Con l'ordinanza è stata disposta la chiusura immediata della comunità e lo stop all'ingresso di nuovi ospiti. Gli anziani presenti dovranno essere trasferiti in strutture ritenute idonee oppure presso le rispettive famiglie, con il supporto dei servizi sociali del Comune.

La struttura non potrà riprendere l'attività fino a quando non saranno eliminate le criticità riscontrate e non verrà verificato il ripristino di tutti i requisiti previsti dalla normativa.

La posizione della responsabile della comunità sarebbe infine al vaglio dei Carabinieri.