ULTIM’ORA – Paternò, vasto incendio nella zona tra via Libertà, Corso Italia e via Fontana del Lupo: Vigili del Fuoco in azione

Densa colonna di fumo visibile a distanza: caldo, vento e vegetazione secca favoriscono l’avanzata delle fiamme

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi a Paternò, interessando la zona compresa nel perimetro tra via Libertà, Corso Italia e via Fontana del Lupo.

Una densa e vasta colonna di fumo si è sollevata dall’area ed è visibile anche a notevole distanza, come mostrano le immagini giunte alla nostra redazione.

A rendere particolarmente difficili le operazioni sono le elevate temperature di queste ore e la presenza di vegetazione ed erba completamente secca: il caldo e il vento stanno infatti favorendo la rapida propagazione delle fiamme. Secondo le prime informazioni, il fuoco avrebbe raggiunto anche il perimetro di alcune abitazioni, facendo aumentare la preoccupazione nella zona.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area per evitare che le fiamme possano ulteriormente avanzare.

La situazione è in evoluzione. Seguiranno aggiornamenti.