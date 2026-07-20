Paternò, scontro tra camion e auto all'ingresso della città: traffico in tilt su Corso Italia

L'incidente ha provocato forti rallentamenti alla circolazione. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro

Paternò – Mattinata di disagi lungo uno dei principali accessi alla città. Poco dopo le 9.40, un incidente stradale si è verificato nei pressi della rotatoria tra Corso Italia e via Vittorio Emanuele, davanti al supermercato Lidl.

Per cause ancora in fase di accertamento, un camion e un'utilitaria si sono scontrati. L'impatto è stato particolarmente violento e la vettura ha riportato gravi danni, rimanendo quasi schiacciata nella parte anteriore.

Attimi di forte apprensione per le persone a bordo dell'auto che, nonostante lo spavento e lo stato di shock, sono rimaste fortunatamente illese e non hanno avuto bisogno di essere trasportate in ospedale.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Paternò, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e gestito la viabilità durante le operazioni.

L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione. La congestione del traffico è ancora in corso, con lunghe code e rallentamenti lungo Corso Italia e nelle strade limitrofe, creando notevoli disagi agli automobilisti in ingresso e in uscita dalla città.