🚨 ULTIM'ORA – Blackout a Paternò: circa 1.000 utenze senza corrente, disagi a macchia di leopardo in città

La mappa di E-Distribuzione segnala più interruzioni contemporanee. Tecnici al lavoro per il ripristino del servizio, mentre crescono le segnalazioni dei cittadini.

PATERNÒ – Un blackout di vaste proporzioni sta interessando il territorio comunale nel pomeriggio di oggi, 20 luglio 2026, provocando pesanti disagi in diverse aree della città. Secondo gli ultimi dati consultabili sulla mappa delle disalimentazioni di E-Distribuzione, sono circa 1.000 le utenze attualmente senza energia elettrica, con numerosi punti di guasto distribuiti sul territorio.

I disagi si stanno verificando a macchia di leopardo: mentre alcune zone risultano completamente prive di corrente, in altre il servizio continua a funzionare regolarmente. Una situazione che sta creando non poche difficoltà a residenti e attività commerciali, costrette in alcuni casi a interrompere temporaneamente il lavoro.

L'assenza di energia elettrica impedisce infatti il funzionamento di climatizzatori, ventilatori, registratori di cassa, sistemi di pagamento elettronico, frigoriferi e altre apparecchiature indispensabili, con ripercussioni sia sulle abitazioni che sulle attività economiche.

A rendere ancora più critica la situazione è il caldo intenso che sta interessando il territorio etneo. Senza la possibilità di utilizzare impianti di climatizzazione, aumentano i disagi soprattutto per anziani, bambini e persone fragili, le categorie maggiormente esposte ai rischi legati alle elevate temperature.

La mappa aggiornata di E-Distribuzione evidenzia un numero significativo di disalimentazioni distribuite in vari quartieri della città, confermando l'estensione del blackout. Da tempo Paternò non faceva registrare un'interruzione di corrente di tale portata, con un numero così elevato di utenze coinvolte contemporaneamente.

Al momento non sono state rese note le cause del guasto. I tecnici di E-Distribuzione sono al lavoro per individuare l'origine del problema e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

La situazione resta in continua evoluzione e il numero delle utenze coinvolte potrebbe variare nelle prossime ore. Al momento non è stato diffuso alcun comunicato ufficiale da parte del gestore della rete elettrica sulle cause dell'interruzione né sui tempi previsti per il completo ripristino del servizio. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni ufficiali.