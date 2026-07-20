Paternò, due piromani sorpresi in due giorni: uno fermato dai Vigili del Fuoco, l'altro inseguito dai residenti

Sabato il primo episodio lungo la SP77, domenica il secondo nei pressi di contrada Santa Marina. In entrambi i casi sono intervenuti i Carabinieri.

Due distinti e gravi episodi si sono verificati nel corso del fine settimana nel territorio di Paternò, già duramente messo alla prova dal caldo intenso e dall’elevato rischio di incendi.

Il primo episodio è avvenuto sabato lungo la SP77, in territorio di Paternò. Secondo quanto appreso, mentre i Vigili del Fuoco erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio, un operatore della Protezione Civile si sarebbe accorto della presenza di una persona che avrebbe tentato di appiccare un altro focolaio.

La persona sarebbe stata quindi fermata dai Vigili del Fuoco, che avrebbero immediatamente allertato i Carabinieri. I militari dell’Arma, giunti sul posto, avrebbero effettuato gli accertamenti e le operazioni di rito, mentre i Vigili del Fuoco hanno continuato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Il secondo episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica, nei pressi di contrada Santa Marina, non lontano dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Paternò.

Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, alcuni residenti della zona avrebbero sorpreso un uomo mentre stava appiccando il fuoco ad alcune sterpaglie.

Accortisi di quanto stava accadendo, i residenti si sarebbero messi all’inseguimento dell’uomo, riuscendo infine a fermarlo insieme ai Vigili del Fuoco, già impegnati nella zona nelle operazioni di spegnimento.

Secondo quanto riferito, l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di fiammiferi e carta e sarebbe stato bloccato mentre avrebbe tentato di appiccare il fuoco ad altre sterpaglie.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che, secondo le informazioni attualmente in nostro possesso, avrebbero preso in consegna l’uomo e lo avrebbero condotto in caserma per gli accertamenti e gli adempimenti di rito.

Due episodi distinti nel giro di appena due giorni, entrambi nel territorio di Patern

Al momento non sono ancora stati diffusi comunicati ufficiali da parte delle autorità competenti sui due episodi. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli ufficiali sugli accadimenti e sugli eventuali provvedimenti adottati nei confronti delle persone coinvolte.

La nostra redazione seguirà gli sviluppi e aggiornerà l'articolo non appena saranno disponibili nuove informazioni.ò, particolarmente gravi considerando le elevate temperature e l’alto rischio incendi di queste ore.