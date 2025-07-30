95047

Notizie Sport

Grande risultato per l’ASD Chisari Taekwondo Dojang: è Vice Campione Regionale

03 febbraio 2026 17:47

Paternò Calcio, oggi la sfida al Savoia: il presidente Yahya Kirdi smentisce ogni voce sulla vendita del club

18 gennaio 2026 08:52

Calcio siciliano in lutto: addio a Turi Distefano, storico allenatore e opinionista

06 gennaio 2026 16:33

Il Paternò apre le porte alla città: ingresso a 1 euro per tutto il campionato

06 dicembre 2025 21:55

Ragalna, tre atleti ottengono il 1º Dan FIJLKAM: un traguardo di crescita e disciplina

22 novembre 2025 15:35

Paternò irriconoscibile: crollo contro il Città di Gela. Mister Mascara esplode: “In 48 ore voglio risposte. Servono 10-12 giocatori”

16 novembre 2025 19:56

La Latin Dance Academy trionfa alla Prima Coppa Italia FIDESM

29 ottobre 2025 16:16

Badminton Paternese, ottimi risultati ai Campionati Italiani Junior e Under: due podi per gli atleti etnei

28 ottobre 2025 20:13

Esplode la rabbia dei giocatori del Paternò Calcio; “Costretti a dormire in brandine, senza pasti e senza dignità”

20 ottobre 2025 20:36

Stadio “Falcone-Borsellino”, l’assessore Gulisano risponde al Paternò Calcio: “Non scarichino su altri le loro inefficienze”

03 ottobre 2025 17:07

Lutto nel giornalismo: è morto Carlo Sassi, inventore della moviola

28 settembre 2025 11:49

Paternò Calcio, comunicato della Curva Sud: «Basta bugie, non seguiremo più la società»

20 settembre 2025 08:41

Dall'Azzurro ai record più incredibili della Nazionale Italiana

04 settembre 2025 15:21

Paternò Calcio, rivoluzione nello staff tecnico e nuova riorganizzazione societaria: niente abbonamenti, stadio gratis per tutti i tifosi

04 settembre 2025 10:02

Paternò Calcio, Montineri lancia la bomba: Carra e Distefano fuori dal progetto

03 settembre 2025 21:47

Dura nota della Curva Sud Paternò: “Falsità dalla società, la città vi ha sgamato. Pseudo presidenti, andatevene”

01 settembre 2025 21:45

Domani l’esordio in Coppa Italia: il Paternò Calcio presenta la rosa al completo e il nuovo logo

30 agosto 2025 17:30

Paternò Calcio: annunciato il nuovo allenatore, il vice e alcuni tra i nomi di spicco che compongono la rosa

25 agosto 2025 19:26

CAOS IN CASA PATERNÒ CALCIO: GIAN PAOLO MONTINERI LANCIA L’ALLARME, CICERO SI DIMETTE, PAGANA SMENTISCE MA IL CONTRATTO NON È DEPOSITATO

01 agosto 2025 20:10

Paternò Calcio, presentata la nuova dirigenza a Palazzo Alessi

30 luglio 2025 08:35