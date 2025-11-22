Ragalna, tre atleti ottengono il 1º Dan FIJLKAM: un traguardo di crescita e disciplina

L’ASDC Shotokan Karate & Fitness Ragalna festeggia un risultato di grande valore per la scuola e per tutta la comunità sportiva locale. Tre giovani atleti hanno superato l’esame per il 1º Dan FIJL...

L’ASDC Shotokan Karate & Fitness Ragalna festeggia un risultato di grande valore per la scuola e per tutta la comunità sportiva locale. Tre giovani atleti hanno superato l’esame per il 1º Dan FIJLKAM, ottenendo un grado che rappresenta una tappa decisiva nel percorso marziale.

A raggiungere il prestigioso traguardo sono stati:

• Gioele Peci

• Giorgio Santonocito

• Diego Sulejmani

Il passaggio al 1º Dan non è solo un riconoscimento tecnico, ma il risultato di anni di disciplina, costanza, dedizione e impegno. Un livello che incarna i valori fondamentali del karate: rispetto, autocontrollo, determinazione e crescita personale.

Grande soddisfazione per il Maestro Nino Marraro, che ha espresso orgoglio per i tre atleti e per il lavoro svolto durante il loro percorso, sottolineando la maturità con cui hanno affrontato l’esame.

La comunità di Ragalna e l’intera associazione sportiva rivolgono ai ragazzi un applauso sincero: un traguardo che diventa motivo di orgoglio per tutto il territorio