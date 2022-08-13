95047

Innocenzio Peci torna con “Politicante”: cronaca e musica si incontrano

25 gennaio 2026 12:11

Sicurezza privata e protezione VIP: dalla Gran Bretagna all’Italia, nuova sede centrale ad Acireale

08 gennaio 2026 14:52

Centro Danza Etoile da record: medaglie e podi alla Azzurro Cup di Napoli

08 dicembre 2025 15:55

Ragalna, tre atleti ottengono il 1º Dan FIJLKAM: un traguardo di crescita e disciplina

22 novembre 2025 15:35

LA SCUOLA FUTURA STUDIO BRILLA AI CAMPIONATI FIDESM: GIADA PALUMBO È VICECAMPIONESSA ITALIANA DI LATIN STYLE

16 luglio 2025 17:03

LATIN DANCE ACADEMY DI PATERNÒ: UN ALTRO ANNO DI SUCCESSI AI CAMPIONATI ITALIANI DI DANZA SPORTIVA

10 luglio 2025 09:39

ROBERTO AMATO PRESENTA IL SUO NUOVO DISCO

06 luglio 2025 17:29

SUCCESSO TRAVOLGENTE PER “MUSICALS”: IL SAGGIO DI FINE ANNO DELLA SCUOLA FUTURA STUDIO CONQUISTA IL TEATRO ABC

05 luglio 2025 10:54

FORO ITALICO ROMA – TAEKWONDO OLYMPIC DREAM CUP 2025: LA ASD CHISARI TKD DOJANG BRILLA NEL PIÙ ATTESO EVENTO DELL'ANNO

13 giugno 2025 12:07

ROYAL DANCE, IL BATTITO DEL CUORE DI PATERNÒ SULLA SCENA INTERNAZIONALE

17 maggio 2025 09:22

FUTURA STUDIO DANZA BRILLA AL CAMPIONATO REGIONALE DI DANZA SPORTIVA: IL CLUB PIÙ NUMEROSO DI TUTTA LA SICILIA

06 maggio 2025 09:32

GRANDE SUCCESSO PER GLI ALUNNI ARS DI PATERNÒ ALL’“OTTAVO TROFEO TRINACRIA 2025”

16 aprile 2025 11:30

FUTURA STUDIO CONTINUA A BRILLARE NEL PANORAMA DELLA DANZA SPORTIVA: SUCCESSI A RAGUSA E RENDE

01 aprile 2025 10:28

FUTURA STUDIO DI PATERNO': TRIONFO AI CAMPIONATI REGIONALI DI CATANIA NELLA DANZA LATINO-AMERICANA

18 marzo 2025 15:17

Ottime Prestazioni per Le Racchette Paternò al 3° Gran Prix di Badminton a Caltanissetta

03 marzo 2025 19:42

PALERMO, OPES DANZA PROTAGONISTA CON L’INIZIATIVA COORDINATA DA ANTONIO GRASSINI

13 febbraio 2025 08:56

DOVE IL VINO INCONTRA LA POESIA: L'EVENTO INDELIBILE DI FIASKO A PATERNÒ

21 gennaio 2025 16:46

SCONTRO AUTO MOTO SULLA STATALE DI ACI CASTELLO MUORE 29ENNE

10 aprile 2024 20:40

“BENESSERE JUNIOR: CRESCERE FELICI, RESPIRARE LIBERI” IL CONVEGNO DEL CENTRO O2 SPORT CLUB SULL’IMPORTANZA DELLO SPORT PER I PIÙ PICCOLI

29 ottobre 2023 17:18

GIOVANI PATERNESI EMERGONO, NUOVO SINGOLO DEI "3LOADS & OKRIM"

13 agosto 2022 08:21