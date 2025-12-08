Centro Danza Etoile da record: medaglie e podi alla Azzurro Cup di Napoli

NAPOLI – Si è conclusa domenica scorsa l’edizione 2025 della Azzurro Cup, competizione nazionale di danze latino-americane che ogni anno richiama atleti da tutta Italia.Tra i protagonisti spiccano gli...

NAPOLI – Si è conclusa domenica scorsa l’edizione 2025 della Azzurro Cup, competizione nazionale di danze latino-americane che ogni anno richiama atleti da tutta Italia.

Tra i protagonisti spiccano gli allievi del Centro Danza Etoile di Paternò, corso Latin Life Dance, guidati dai maestri Erika Ercolese e Luca Virgillito.

Gli atleti paternesi hanno portato in gara determinazione, tecnica e grande eleganza, conquistando ottimi piazzamenti e distinguendosi per qualità esecutiva e presenza scenica.

Assoli

Giulia Magrí (in soli 2 mesi):

• 1° Samba

• 1° Cha Cha

• 1° Rumba

• 2° Jive

Ginevra Asero:

• 1° Cha Cha

• 1° Rumba

• 1° Jive

• 2° Samba

Giuliana Morabito:

• 1° Cha Cha

• 2° Jive

• 3° Rumba

• 3° Samba

Giorgia Trapani:

• 1° Cha Cha Cha

• 2° Rumba

• 2° Jive

• 6° Samba

Aurora Termini:

• 1° Samba

• 1° Rumba

• 1° Jive

• 3° Cha Cha

Giorgia Tirenna:

• 1° Jive

• 2° Samba

• 3° Cha Cha

• 3° Rumba

Myriam Nicolosi:

• 3° Jive

• 4° Cha Cha

• 5° Rumba

Duo – Giorgia Tirenna & Giorgia Trapani

• Cha Cha – 2° posto

• Samba – 2° posto

• Jive – 2° posto

Le performance hanno confermato il valore del percorso formativo portato avanti dai maestri Ercolese Erika e Virgillito Luca, sempre più punto di riferimento nel panorama della danza sportiva siciliana.

La scuola esprime grande soddisfazione per i risultati raggiunti, frutto di impegno costante, disciplina e passione.

Un successo che premia non solo gli allievi, ma l’intero team del Centro Danza Etoile, impegnato ogni giorno nella crescita artistica e sportiva dei giovani ballerini.

Complimenti a tutti gli atleti per aver portato in alto il nome della scuola in una competizione di tale rilievo.

Prossimo obiettivo: continuare a brillare sulle piste italiane!

