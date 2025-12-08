Centro Danza Etoile da record: medaglie e podi alla Azzurro Cup di Napoli
NAPOLI – Si è conclusa domenica scorsa l’edizione 2025 della Azzurro Cup, competizione nazionale di danze latino-americane che ogni anno richiama atleti da tutta Italia.
Tra i protagonisti spiccano gli allievi del Centro Danza Etoile di Paternò, corso Latin Life Dance, guidati dai maestri Erika Ercolese e Luca Virgillito.
Gli atleti paternesi hanno portato in gara determinazione, tecnica e grande eleganza, conquistando ottimi piazzamenti e distinguendosi per qualità esecutiva e presenza scenica.
Assoli
Giulia Magrí (in soli 2 mesi):
• 1° Samba
• 1° Cha Cha
• 1° Rumba
• 2° Jive
Ginevra Asero:
• 1° Cha Cha
• 1° Rumba
• 1° Jive
• 2° Samba
Giuliana Morabito:
• 1° Cha Cha
• 2° Jive
• 3° Rumba
• 3° Samba
Giorgia Trapani:
• 1° Cha Cha Cha
• 2° Rumba
• 2° Jive
• 6° Samba
Aurora Termini:
• 1° Samba
• 1° Rumba
• 1° Jive
• 3° Cha Cha
Giorgia Tirenna:
• 1° Jive
• 2° Samba
• 3° Cha Cha
• 3° Rumba
Myriam Nicolosi:
• 3° Jive
• 4° Cha Cha
• 5° Rumba
Duo – Giorgia Tirenna & Giorgia Trapani
• Cha Cha – 2° posto
• Samba – 2° posto
• Jive – 2° posto
Le performance hanno confermato il valore del percorso formativo portato avanti dai maestri Ercolese Erika e Virgillito Luca, sempre più punto di riferimento nel panorama della danza sportiva siciliana.
La scuola esprime grande soddisfazione per i risultati raggiunti, frutto di impegno costante, disciplina e passione.
Un successo che premia non solo gli allievi, ma l’intero team del Centro Danza Etoile, impegnato ogni giorno nella crescita artistica e sportiva dei giovani ballerini.
Complimenti a tutti gli atleti per aver portato in alto il nome della scuola in una competizione di tale rilievo.
Prossimo obiettivo: continuare a brillare sulle piste italiane!
Iscrizioni aperte
Centro Danza Etoile – Via Rimini 41, Paternò
342 648 6709 – 342 329 3737