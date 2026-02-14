Incidente mortale sulla SS121 in direzione Paternò: morto un 27enne di Nicolosi

Tragedia nella serata di oggi, sabato 14 febbraio 2026, lungo la superstrada SS121, dove un gravissimo incidente stradale ha causato la morte di un giovane di 27 anni residente a Nicolosi.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 19, nei pressi dello svincolo di Valcorrente, lungo la carreggiata in direzione Paternò, provocando pesanti disagi alla circolazione e la chiusura totale della strada.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, nell’impatto sarebbero rimaste coinvolte tre automobili: una Peugeot 2008, una Lancia Delta e una Ford Fiesta.

Proprio quest’ultima, sulla quale viaggiava la vittima, si sarebbe cappottata dopo lo scontro. Per il 27enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: i sanitari giunti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Quattro feriti soccorsi e trasferiti in ospedale

Nell’incidente sarebbero rimaste ferite altre quattro persone, soccorse e trasferite in diversi ospedali della zona per le cure necessarie. Le loro condizioni sono al momento in fase di valutazione da parte dei medici.

Sul posto è stato necessario un massiccio intervento dei soccorsi: presenti cinque ambulanze, oltre ai Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di assistenza, estrazione e messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

SS121 chiusa al traffico: circolazione deviata

A seguito dell’incidente, la SS121 risulta chiusa al traffico nel tratto interessato, con circolazione deviata nelle strade limitrofe. Lunghe code e rallentamenti stanno interessando l’intera area, causando notevoli disagi agli automobilisti.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

📌 Notizia in aggiornamento: seguiranno ulteriori dettagli nelle prossime ore.