Paternò, trovato morto in casa: sul posto Carabinieri e Scientifica

Sul posto Carabinieri e Scientifica per i rilievi: in corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso.

Tragedia a Paternò, dove nelle scorse ore è stato trovato morto in casa Noureddine Aldo, cittadino di nazionalità straniera , da anni residente in Italia e conosciuto in città.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato rinvenuto privo di vita all’interno della propria abitazione in via Sciarelle.

Non sono ancora chiare le cause del decesso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, insieme al personale della Scientifica, per effettuare i rilievi e gli accertamenti utili a ricostruire quanto accaduto e stabilire con esattezza le circostanze della morte. Presente anche la Medicina legale di Catania, per le verifiche del caso.

L’uomo viveva a Paternò da circa 40 anni ed era conosciuto da molti cittadini per la sua presenza quotidiana nella della Parrocchia Cristo Re dove cercava di guadagnarsi da vivere con dignità

Il saluto del parroco

Sui social è arrivato anche il messaggio di cordoglio di don Nuccio Puglisi, parroco della chiesa di Cristo Re:

“Buon viaggio Aldo. Dio è tutto: da Lui veniamo e a Lui ritorniamo. Riposi in pace”.

Il ricordo di Salvo Longo

Tra i tanti messaggi di commozione, anche quello di Salvo Longo, che ha scritto:

“Ciao amico mio, riposa in pace. Non dimenticherò il tuo saluto con la tua voce acuta in quell’angolo di strada ‘Ciao Longo’. Addio caro Aldo ❤️”

NEURREDINE

Notizia in aggiornamento.