Gravina di Catania, auto contro lo spartitraffico in via Gramsci: illesa la conducente

A cura di Redazione
11 febbraio 2026 20:13
Gravina di Catania
Paura nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, a Gravina di Catania, dove si è verificato un incidente stradale lungo via Gramsci, all’altezza del centro commerciale.

Una DS4 è finita contro lo spartitraffico. Le cause dell’impatto saranno accertate dalla Polizia Locale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.

Fortunatamente, la conducente è rimasta illesa.

L’incidente ha provocato traffico bloccato e forti rallentamenti nella zona, con disagi alla circolazione.

L’intervento è stato gestito in modo autonomo, senza necessità di soccorsi sanitari.

