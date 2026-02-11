Gravina di Catania, auto contro lo spartitraffico in via Gramsci: illesa la conducente
A cura di Redazione
11 febbraio 2026 20:13
Paura nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, a Gravina di Catania, dove si è verificato un incidente stradale lungo via Gramsci, all’altezza del centro commerciale.
Una DS4 è finita contro lo spartitraffico. Le cause dell’impatto saranno accertate dalla Polizia Locale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.
Fortunatamente, la conducente è rimasta illesa.
L’incidente ha provocato traffico bloccato e forti rallentamenti nella zona, con disagi alla circolazione.
L’intervento è stato gestito in modo autonomo, senza necessità di soccorsi sanitari.