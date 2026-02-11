Gravina di Catania, auto contro lo spartitraffico in via Gramsci: illesa la conducente

Gravina di Catania, DS4 contro lo spartitraffico in via Gramsci

Paura nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, a Gravina di Catania, dove si è verificato un incidente stradale lungo via Gramsci, all’altezza del centro commerciale.

Una DS4 è finita contro lo spartitraffico. Le cause dell’impatto saranno accertate dalla Polizia Locale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.

Fortunatamente, la conducente è rimasta illesa.

L’incidente ha provocato traffico bloccato e forti rallentamenti nella zona, con disagi alla circolazione.

L’intervento è stato gestito in modo autonomo, senza necessità di soccorsi sanitari.