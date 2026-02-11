Sequestrato Etnaland: sigilli al parco acquatico di Belpasso per presunte gravi violazioni ambientali

SIGILLI A ETNALAND in aggiornamento

BELPASSO (CT) – Il parco acquatico Etnaland, situato nel territorio di Belpasso, è stato sequestrato nelle scorse ore nell’ambito di un’indagine per presunte gravi violazioni di natura ambientale.

A riportare la notizia è La Sicilia.it, secondo cui il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia Costiera di Catania, che ha condotto l’attività investigativa sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Catania.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’operazione. Tuttavia, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, è prevista per la mattinata una conferenza stampa alle ore 11:30 presso il Tribunale di Catania, durante la quale verranno illustrati i particolari dell’indagine.

All’incontro parteciperanno il procuratore capo Francesco Curcio e il Direttore marittimo della Sicilia orientale, il contrammiraglio Raffaele Macauda.

Seguiranno aggiornamenti.