Paura a Paternò: pedone investito in pieno centro, conducente colta da malore

Momenti di paura nella mattinata di oggi, 10 febbraio 2026, a Paternò, dove si è verificato un incidente stradale con il coinvolgimento di un pedone.

Intorno alle ore 11, all’incrocio tra via Emanuele Bellia e via Santa Lucia, una donna alla guida di una Lancia Musa ha investito un anziano pedone, per cause ancora in fase di accertamento.

L’uomo, rimasto ferito nell’impatto, è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ambulanza presso l’ospedale SS. Salvatore. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi: il ferito sarebbe stato classificato in codice giallo.

Soccorso anche per la conducente dell’auto, che a seguito dello shock e della forte paura avrebbe accusato un malore. Anche la donna è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.