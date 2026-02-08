PATERNO'.LA REPLICA DI FRISENNA: “Fango sulla mia persona, tutelerò la mia immagine”

Ci arriva una secca smentita da parte del Dott. Carmelo Frisenna, chiamato in causa in un articolo pubblicato dal quotidiano La Sicilia in data 6 febbraio 2026.Frisenna contesta quanto riportato, spie...

Ci arriva una secca smentita da parte del Dott. Carmelo Frisenna, chiamato in causa in un articolo pubblicato dal quotidiano La Sicilia in data 6 febbraio 2026.

Frisenna contesta quanto riportato, spiegando di aver preso parte a un incontro pubblico con il Presidente Glavagno esclusivamente in qualità di dirigente aziendale e consulente di diverse aziende agricole del territorio della Piana di Catania IGP, duramente colpito dai danni provocati dall’uragano Harry.

Nel comunicato, il Dott. Frisenna esprime forte rammarico per l’impostazione dell’articolo e annuncia di aver dato mandato al proprio legale, l’Avv. Ferdinando Lo Presti, per intraprendere le opportune azioni legali, coinvolgendo anche il Garante per la Privacy e la Procura della Repubblica di Catania.

Di seguito pubblichiamo integralmente il comunicato:

Sembra assurdo dover giustificare la mia presenza ad un incontro pubblico al quale ha preso parte anche un politico locale - e riferimento del nostro territorio- quale è il Presidente Glavagno, che ha voluto incontrare noi imprenditori del comparto agrumicolo colpiti duramente dalla catastrofe provocata dall’uragano Harry.

È chiaro che anche io ho deciso di partecipare all’incontro in quanto dirigente aziendale e consulente di diverse aziende agricole del territorio IGP della piana di Catania che ha subito degli enormi danni dopo il citato uragano.

Non capisco veramente quale sia il problema.

All’interno dell’articolo edito dal quotidiano “La Sicilia” in data 06.02.2026, che di tutto ha parlato tranne che del dramma che stiamo vivendo, ci si focalizza sulla mia persona e non sull’importanza che quell’incontro ha avuto.

Se si doveva parlare di me, speravo quantomeno che si parlasse di quanto io negli ultimi venti anni mi sia dedicato anima e corpo al mio lavoro; alla mia famiglia; agli attestati di stima che ricevo quotidianamente dai miei colleghi del settore agrumicolo rappresentanti, tra gli altri, di UILA, CONFAGRICOLTURA, CONSORZIO DI TUTELA ARANCIA ROSSA IGP, CONSORZIO BESTAK,ASSOCIAZIONE FIAP; alla laurea che ho conseguito; alla crescita esponenziale dell’azienda – all’interno della quale rivesto l’importante ruolo di dirigente (e non come scrive la giornalista semplice “impiegato della ditta”) - che dà lavoro oggi a circa duecento famiglie; del mio impegno nel sociale (che non amo sbandierare ai quattro venti) e che talvolta anche le testate giornalistiche hanno richiamato.

Esprimo pertanto molto rammarico per la pochezza della rilevanza della notizia espressa all’interno dell’anzidetto articolo, e approfitto per comunicare che il mio legale, l’Avv. Ferdinando Lo Presti, ha già avuto incarico per intraprendere tutte le azioni legali conseguenti all’uscita di questo diffamatorio articolo, coinvolgendo anche il Garante per la privacy oltre che la Procura della Repubblica di Catania.