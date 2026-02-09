Incidente sulla SP13 tra Motta Sant’Anastasia e lo svincolo SS121: coinvolte tre auto, due feriti
Paura nella mattinata di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, lungo la SP13, la strada provinciale che collega Motta Sant’Anastasia allo svincolo della superstrada SS121, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture.
Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero rimaste ferite due persone, entrambe residenti a Paternò: si tratta di una donna trasportata in codice verde e di un uomo in codice giallo.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, insieme ai Carabinieri per i dovuti rilievi è stabilire l esatta dinamica
L’incidente ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione, soprattutto in direzione dello svincolo della SS121, in un tratto già particolarmente trafficato nelle ore di punta.
Restano da chiarire le cause esatte del sinistro, mentre le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica.
Seguiranno aggiornamenti.
