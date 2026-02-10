Curiosa segnalazione a Paternò: capretta vagante tra viale Libertà e viale dei Platani

Una capretta avvistata mentre si aggirava tranquillamente tra due delle arterie principali della città, suscitando sorrisi e sorpresa tra i passanti

Curiosa segnalazione nel primo pomeriggio di oggi a Paternò, dove una capretta presumibilmente smarrita è stata avvistata mentre vagava da sola in strada tra alcune delle principali vie cittadine.

Secondo quanto riferito da alcuni cittadini, l’animale sarebbe stato visto intorno alle ore 12.30 nella zona di viale Libertà, nei pressi dell’area dietro la Villa Comunale, per poi essere nuovamente notato intorno alle ore 14 in viale dei Platani.

La presenza dell’animale in strada ha destato attenzione e sorpresa tra automobilisti e passanti, anche per il potenziale rischio legato alla circolazione stradale.

Al momento non è chiaro da dove provenga la capretta né se appartenga a qualche allevatore o privato della zona. L’ipotesi più probabile è che si tratti di un animale fuggito o smarrito, che potrebbe essersi allontanato da qualche terreno o abitazione nelle vicinanze.

Si invita chiunque riconosca l’animale o ne sia proprietario a intervenire per recuperarlo, oppure a contattare le autorità competenti per evitare situazioni di pericolo.