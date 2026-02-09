Paternò, scontro tra due auto in via Don Luigi Orione: in una si stacca una ruota, un ferito

PATERNO’ (CT) – Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 09 febbraio 2026, a Paternò, dove intorno alle ore 18.30 si è verificato un violentissimo incidente stradale lungo via Don Luigi Orione.P...

PATERNO’ (CT) – Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 09 febbraio 2026, a Paternò, dove intorno alle ore 18.30 si è verificato un violentissimo incidente stradale lungo via Don Luigi Orione.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale, due auto si sono scontrate con estrema violenza: una Peugeot 208 e una Lancia Ypsilon.

L’impatto è stato talmente forte da provocare gravi danni alla Peugeot, tanto che si è staccata la ruota anteriore sinistra del veicolo.

Un ferito, coinvolta anche un’auto in sosta

Ad avere la peggio è stato il conducente della Lancia Ypsilon, rimasto ferito. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, che ha prestato le prime cure all’uomo.

La donna alla guida della Peugeot è rimasta illesa, ma visibilmente scossa per l’accaduto.

Nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta anche un’auto parcheggiata, urtata durante la dinamica dell’incidente.

Sul posto ambulanza e Polizia Municipale

Oltre ai sanitari del 118, sul luogo dello schianto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Paternò, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.