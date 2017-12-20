Paternò, riscaldamenti spenti al “Lombardo Radice–Virgilio”: i Commissari annunciano ripristino entro prossima settimana
12 dicembre 2025 16:03
Paternò, pubblicato l’avviso per nominare i tre componenti del Nucleo di Valutazione: domande entro il 18 dicembre
11 dicembre 2025 16:37
PATERNÒ, UFFICI COMUNALI CHIUSI MARTEDÌ 20 MAGGIO PER MANUTENZIONE INFORMATICA
19 maggio 2025 15:09
IN SICILIA TORNANO LE PROVINCE
03 marzo 2023 18:32
GIUSEPPE ZITELLI, UN VOTO PER LA TUTELA E L'IMPEGNO NEL TERRITORIO
22 settembre 2022 12:50
PATERNO': MANIFESTAZIONI ESTIVE RESOCONTO DELL'ASSESSORE COMIS
10 settembre 2022 09:13
PATERNO’: “BECCATI” ZOZZONI ALL’ISOLA ECOLOGICA ED ALLE SALINELLE
19 aprile 2021 08:49
PATERNÒ, IPAB. PRECISAZIONI DEL SINDACO NASO E ASSESSORE NATOLI
03 gennaio 2020 09:58
PATERNO': SOSPESI SERVIZI RITIRO A DOMICILIO E CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI
23 dicembre 2019 21:58
PATERNO': DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA, A PARTIRE DA DOMANI IN ZONA VIA SARDEGNA PER L'EFFETTUAZIONE DI LAVORI DI BITUMAZIONE
14 luglio 2019 18:02
PATERNO': ACCORDO COMUNE - PUBBLISERVIZI PER LA PULIZIA DELLE STRADE PROVINCIALI
15 maggio 2019 08:17
IL SINDACO NASO HA FIRMATO UN ORDINANZA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA “PROCESSIONARIA DEL PINO”
20 marzo 2019 20:16
PATERNO': Nuovi orari di apertura del Centro per l'impiego
21 gennaio 2019 15:05
ANCHE A PATERNO' IL BONUS DA MILLE EURO PER LA NASCITA DI UN FIGLIO
21 luglio 2018 08:06
PATERNO': RIAPRONO I CIMITERI, ARRIVA DIETROFRONT DEL SINDACO
14 luglio 2018 08:05
PATERNO': INSTALLAZIONE DI 6 CESTINI PER DEIEZIONI CANINE
17 maggio 2018 14:55
PATERNO': ORDINANZA DI CHIUSURA PLESSO FALCONIERI
10 marzo 2018 09:08
PATERNO': Fondi per libri a basso costo, domande entro il 30 marzo, ISEE inferiore a 11mila euro
07 marzo 2018 13:32
PATERNO': Parte l'Osservatorio verso rifiuti zero
24 febbraio 2018 11:30
PATERNO': Attivato numero per segnalazione strade e verde pubblico
20 dicembre 2017 15:48