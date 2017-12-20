95047

Notizie Dal palazzo

Paternò, riscaldamenti spenti al “Lombardo Radice–Virgilio”: i Commissari annunciano ripristino entro prossima settimana

12 dicembre 2025 16:03

Paternò, pubblicato l’avviso per nominare i tre componenti del Nucleo di Valutazione: domande entro il 18 dicembre

11 dicembre 2025 16:37

PATERNÒ, UFFICI COMUNALI CHIUSI MARTEDÌ 20 MAGGIO PER MANUTENZIONE INFORMATICA

19 maggio 2025 15:09

IN SICILIA TORNANO LE PROVINCE

03 marzo 2023 18:32

GIUSEPPE ZITELLI, UN VOTO PER LA TUTELA E L'IMPEGNO NEL TERRITORIO

22 settembre 2022 12:50

PATERNO': MANIFESTAZIONI ESTIVE RESOCONTO DELL'ASSESSORE COMIS

10 settembre 2022 09:13

PATERNO’: “BECCATI” ZOZZONI ALL’ISOLA ECOLOGICA ED ALLE SALINELLE

19 aprile 2021 08:49

PATERNÒ, IPAB. PRECISAZIONI DEL SINDACO NASO E ASSESSORE NATOLI

03 gennaio 2020 09:58

PATERNO': SOSPESI SERVIZI RITIRO A DOMICILIO E CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI

23 dicembre 2019 21:58

PATERNO': DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA, A PARTIRE DA DOMANI IN ZONA VIA SARDEGNA PER L'EFFETTUAZIONE DI LAVORI DI BITUMAZIONE

14 luglio 2019 18:02

PATERNO': ACCORDO COMUNE - PUBBLISERVIZI PER LA PULIZIA DELLE STRADE PROVINCIALI

15 maggio 2019 08:17

IL SINDACO NASO HA FIRMATO UN ORDINANZA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA “PROCESSIONARIA DEL PINO”

20 marzo 2019 20:16

PATERNO': Nuovi orari di apertura del Centro per l'impiego

21 gennaio 2019 15:05

ANCHE A PATERNO' IL BONUS DA MILLE EURO PER LA NASCITA DI UN FIGLIO

21 luglio 2018 08:06

PATERNO': RIAPRONO I CIMITERI, ARRIVA DIETROFRONT DEL SINDACO

14 luglio 2018 08:05

PATERNO': INSTALLAZIONE DI 6 CESTINI PER DEIEZIONI CANINE

17 maggio 2018 14:55

PATERNO': ORDINANZA DI CHIUSURA PLESSO FALCONIERI

10 marzo 2018 09:08

PATERNO': Fondi per libri a basso costo, domande entro il 30 marzo, ISEE inferiore a 11mila euro

07 marzo 2018 13:32

PATERNO': Parte l'Osservatorio verso rifiuti zero

24 febbraio 2018 11:30

PATERNO': Attivato numero per segnalazione strade e verde pubblico

20 dicembre 2017 15:48