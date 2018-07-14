PATERNO': RIAPRONO I CIMITERI, ARRIVA DIETROFRONT DEL SINDACO
A seguito dell'articolo pubblicato ieri , riguardante l'ordinanza del sindaco sulla chiusura, sulla chiusura pomeridiana dei cimiteri.
Il Sindaco Nino Naso, vista le critiche da parte di alcuni esponenti e pure dei tanti commenti negativi sulle nostre pagine, ha immediatamente deciso di riaprire i cimiteri.
Vi comunichiamo la nota del Sindaco
"In considerazione della calura estiva, si era pensato di tenere chiusi i cimiteri durante le ore pomeridiane, ad eccezione del mercoledì, giorno in cui sarebbero rimasti aperti con orario continuato. Tuttavia, considerate le esigenze dei cittadini, i cimiteri rimarranno aperti regolarmente."