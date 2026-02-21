Paternò, furto nella notte in un’attività commerciale di via Pietro Lupo: portato via il cassetto della cassa

PATERNO’ – Ancora un episodio di criminalità in città. Nella notte tra ieri e oggi, ignoti si sarebbero introdotti all’interno di un’attività commerciale situata in via Pietro Lupo.

Secondo le prime informazioni disponibili, i malviventi avrebbero forzato l’ingresso del locale per poi impossessarsi del cassetto del registratore di cassa. Il bottino al momento non è stato quantificato con precisione e resta in fase di accertamento.

La scoperta è stata fatta questa mattina, all’apertura dell’esercizio commerciale.

Sul posto questa mattina sono intervenuti i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire agli autori del furto.

Non si esclude che possano essere acquisite eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle ore notturne, soprattutto per le attività commerciali del centro cittadino, già in passato finite nel mirino dei ladri.

Notizia in aggiornamento.