Ieri nuovo incidente mortale a Belpasso: a Giaconia perde la vita un 26enne di Misterbianco. Oggi i funerali di Seby Navarria

Ancora sangue sulle strade del territorio di Belpasso. Nella serata di ieri, 18 febbraio 2026, un nuovo grave incidente mortale si è verificato nella frazione di Giaconia, nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Catania, lungo la Strada Statale 121.

Lo scontro avrebbe coinvolto un’autovettura e due motociclette. Restano ancora poco chiare le cause dell’impatto, ma il bilancio è drammatico: un centauro ha perso la vita e un altro motociclista è rimasto gravemente ferito.

La vittima, è un 26enne residente nel quartiere Lineri, nel comune di Misterbianco. Dopo l’allarme lanciato al 112, sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Gravissime invece le condizioni dell’altro motociclista coinvolto, un 39enne, trasportato d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ricoverato per le cure e gli accertamenti del caso.

Sotto shock la conducente dell’autovettura coinvolta.

Strada chiusa fino a notte inoltrata

A causa dell’incidente, la SS121 è stata chiusa al traffico fino a notte inoltrata, per consentire i rilievi delle forze dell’ordine e le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Oggi i funerali di Sebastiano “Seby” Navarria, a cinque giorni dalla tragedia

La nuova tragedia avvenuta ieri sera arriva a poche ore da un altro momento di dolore per il territorio: nella giornata di oggi, infatti, saranno celebrati i funerali di Sebastiano “Seby” Navarria, il giovane di 27 anni morto nel tragico incidente stradale avvenuto sabato scorso 14 febbraio 2026, sempre lungo la SS121, in direzione Paternò.

I funerali saranno celebrati giovedì 19 febbraio, alle ore 10.30, nella Chiesa Madre di Nicolosi, dove l’intera comunità si stringerà attorno alla famiglia del ragazzo, distrutta dal dolore per questa ennesima giovane vita spezzata.

Proclamato il lutto cittadino

Il Sindaco, gli Assessori e tutti i Consiglieri Comunali hanno espresso profondo cordoglio e annunciato la proclamazione del Lutto Cittadino nel giorno delle esequie.

Prevista l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sulla Casa Comunale e l’interruzione delle attività commerciali e degli esercizi pubblici, con la chiusura simbolica delle saracinesche durante l’ultimo saluto.