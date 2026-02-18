Paternò, lavori sulla SP 102/I: senso unico alternato fino al 28 febbraio e limite 20 km/h
Disposto, fino al prossimo 28 febbraio, il senso unico alternato nella fascia oraria 8:00–17:00 di ogni giorno lungo la Strada provinciale 102/I, nel tratto ricadente al di fuori del centro abitato di Paternò.
Prevista anche l’introduzione, nel tratto interessato, del limite massimo di velocità di 20 km/h e del divieto di sorpasso.
Il provvedimento, emanato dalla Città metropolitana di Catania, si rende necessario per consentire l’esecuzione di lavori di scavo e posa di un cavidotto.
Al termine delle attività giornaliere, l’impresa esecutrice dovrà provvedere alla rimozione della segnaletica di cantiere e al ripristino della segnaletica e della circolazione ordinaria.