Attenzione sulla SS121: da domani chiusure brevi in entrambe le direzioni fino al 18 marzo. Tutti i dettagli nell’articolo

A partire da domani – mercoledì 18 febbraio – e fino a mercoledì 18 marzo, verrà chiusa al traffico la strada statale 121 “Catanese”, fra i km 10,200 e 10,600, in direzione Paternò-Catania e viceversa. La chiusura potrà avvenire nella fascia oraria dalle 10:00 alle 12:00 o dalle 14:00 alle 16:00 e non si protrarrà per più di 5 minuti complessivamente. Dal provvedimento sono esclusi i giorni festivi.

Durante queste brevi chiusure, i mezzi di soccorso potranno comunque utilizzare il seguente percorso alternativo:

i veicoli provenienti dalla direzione Catania-Paternò potranno passare dal km 9 della SS 121 ed uscire allo svincolo Piano Tavola;

i veicoli provenienti dalla direzione Paternò Catania potranno passare dal km 12,300 della SS 121 ed uscire allo svincolo Valcorrente.

Le limitazioni sono dovute ai lavori relativi al prolungamento della tratta metropolitana Misterbianco-Paternò.

