Paternò, Referendum 22 e 23 marzo 2026: elenco aggiuntivo scrutatori e presidenti di seggio, domande entro il 25 febbraio

Paternò, Referendum 22 e 23 marzo 2026: elenco aggiuntivo scrutatori e presidenti di seggio

Il Comune di Paternò ha pubblicato un avviso ufficiale relativo alla formazione di un elenco aggiuntivo di scrutatori e presidenti di seggio, in vista del Referendum previsto per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

L’iniziativa riguarda tutti i cittadini elettori che desiderano comunicare la propria disponibilità a svolgere servizio ai seggi elettorali, nel caso in cui si rendesse necessario sostituire eventuali rinunce o assenze.

Orari e giorni di servizio ai seggi

In caso di convocazione, l’impegno previsto sarà articolato in tre giornate:

sabato 21 marzo 2026 alle ore 14:00 (insediamento dei seggi)

domenica 22 marzo 2026 dalle 07:00 alle 23:00 (operazioni di voto)

lunedì 23 marzo 2026 dalle 07:00 fino al termine dello scrutinio

Requisiti per scrutatori

Per essere inseriti nell’elenco aggiuntivo come scrutatori è necessario:

essere elettori del Comune di Paternò

aver assolto gli obblighi scolastici

Requisiti per presidenti di seggio

Per essere inseriti nell’elenco aggiuntivo come presidenti di seggio è necessario:

essere elettori del Comune di Paternò

avere meno di 75 anni

possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado

Come presentare domanda

La richiesta di disponibilità dovrà essere inviata entro il 25 febbraio 2026 tramite posta elettronica all’indirizzo:

[email protected]

Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento e indicato un numero di telefono per eventuali comunicazioni.

L’avviso e il modulo predisposto dall’Ufficio Elettorale sono disponibili presso gli uffici comunali e attraverso i canali istituzionali.

La domanda consentirà l’inserimento nell’elenco aggiuntivo e potrà essere utilizzata dall’amministrazione in caso di necessità durante le operazioni elettorali.