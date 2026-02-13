95047

Paternò, Referendum 22 e 23 marzo 2026: elenco aggiuntivo scrutatori e presidenti di seggio, domande entro il 25 febbraio

Paternò, Referendum 22 e 23 marzo 2026: elenco aggiuntivo scrutatori e presidenti di seggio

A cura di Redazione
13 febbraio 2026 10:33
Paternò, Referendum 22 e 23 marzo 2026: elenco aggiuntivo scrutatori e presidenti di seggio, domande entro il 25 febbraio -
Paternò
News
Condividi

Il Comune di Paternò ha pubblicato un avviso ufficiale relativo alla formazione di un elenco aggiuntivo di scrutatori e presidenti di seggio, in vista del Referendum previsto per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

L’iniziativa riguarda tutti i cittadini elettori che desiderano comunicare la propria disponibilità a svolgere servizio ai seggi elettorali, nel caso in cui si rendesse necessario sostituire eventuali rinunce o assenze.

Orari e giorni di servizio ai seggi

In caso di convocazione, l’impegno previsto sarà articolato in tre giornate:

  • sabato 21 marzo 2026 alle ore 14:00 (insediamento dei seggi)

  • domenica 22 marzo 2026 dalle 07:00 alle 23:00 (operazioni di voto)

  • lunedì 23 marzo 2026 dalle 07:00 fino al termine dello scrutinio

Requisiti per scrutatori

Per essere inseriti nell’elenco aggiuntivo come scrutatori è necessario:

  • essere elettori del Comune di Paternò

  • aver assolto gli obblighi scolastici

Requisiti per presidenti di seggio

Per essere inseriti nell’elenco aggiuntivo come presidenti di seggio è necessario:

  • essere elettori del Comune di Paternò

  • avere meno di 75 anni

  • possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado

Come presentare domanda

La richiesta di disponibilità dovrà essere inviata entro il 25 febbraio 2026 tramite posta elettronica all’indirizzo:

[email protected]

Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento e indicato un numero di telefono per eventuali comunicazioni.

L’avviso e il modulo predisposto dall’Ufficio Elettorale sono disponibili presso gli uffici comunali e attraverso i canali istituzionali.

La domanda consentirà l’inserimento nell’elenco aggiuntivo e potrà essere utilizzata dall’amministrazione in caso di necessità durante le operazioni elettorali.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047