Maltempo in Sicilia, chiuso il tratto A18 Giarre–Tremestieri in entrambe le direzioni

Maltempo in Sicilia, chiuso il tratto Giarre–Tremestieri in entrambe le direzioni

❗ AGGIORNAMENTO

A18 Messina-Catania: dopo la chiusura per maltempo e caduta alberi tra Tremestieri e Giarre in direzione Catania, riaperta la viabilità in direzione Messina. Resta chiusa la carreggiata verso Catania.

---

Disagi alla circolazione lungo l’autostrada A18 Messina–Catania, dove nelle ultime ore è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Giarre e Tremestieri in entrambe le direzioni di marcia.

A comunicarlo è stato il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) attraverso un avviso ufficiale diffuso sui canali social.

La decisione per le avverse condizioni meteo

La chiusura è stata disposta a causa delle avverse condizioni meteorologiche, che stanno interessando diverse aree della Sicilia orientale, con forti raffiche di vento e precipitazioni intense.

Il provvedimento riguarda tutta la tratta Giarre–Tremestieri, sia verso Messina che verso Catania, e potrebbe causare pesanti rallentamenti e deviazioni sulla viabilità ordinaria.

Invito alla prudenza

Il CAS invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a valutare percorsi alternativi, evitando spostamenti non necessari fino al miglioramento delle condizioni.

Al momento non sono stati comunicati tempi certi per la riapertura.

Aggiornamenti in corso

La situazione è in evoluzione e seguiranno ulteriori comunicazioni ufficiali.

📌 Seguiranno aggiornamenti.

