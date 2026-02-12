Viagrande, scontro tra minicar e auto ci sarebbe una ferita grave, strada chiusa

Grave incidente stradale nella serata di oggi, giovedì 12 febbraio, a Viagrande.

Secondo le prime informazioni, si sarebbe verificato un violento scontro tra una minicar e un’auto Cupra, con danni ingenti ai mezzi coinvolti.

Stando a quanto trapela, una ragazza che si trovava a bordo della minicar sarebbe rimasta ferita in maniera grave.

Le sue condizioni sarebbero serie, ma al momento non sono ancora disponibili ulteriori dettagli ufficiali.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso, messa in sicurezza e rilievi. Presente anche un mezzo dei pompieri.

A causa dell’incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con inevitabili disagi alla circolazione.

La dinamica dello scontro è in fase di accertamento.

📌 Notizia in aggiornamento