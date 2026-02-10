Paternò, lite in famiglia degenera: due cognati in ospedale

La lite scoppiata tra parenti è finita nel sangue, soccorsi e carabinieri sul posto

Momenti di tensione nella serata di ieri a Paternò, dove una lite in ambito familiare è degenerata in uno scontro tra due cognati, con conseguenze fisiche per entrambi.

L’episodio si è verificato in via Nuoro e, secondo le prime informazioni, tutto sarebbe nato per futili motivi, da un primo alterco a voce fino a trasformarsi in una discussione violenta giunta allo scontro fisico.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti.

Successivamente, uno dei due uomini è stato trasportato all’ospedale di Biancavilla, mentre l’altro è stato accompagnato presso l’ospedale di Paternò.

Oltre al personale sanitario, sono giunti anche i Carabinieri, che oltre a sedare gli animi, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire eventuali responsabilità.

Fortunatamente, secondo quanto riferito, le ferite riportate dai due non sarebbero gravi.