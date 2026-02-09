Catania, morto prematuramente il medico anestesista Claudio Collura: dolore al Cannizzaro

CATANIA – L’ospedale Cannizzaro di Catania è in lutto per la prematura scomparsa del medico anestesista Claudio Collura, una notizia che ha lasciato sgomenti e increduli colleghi, personale sanitario...

Il medico, originario di San Cono e residente a Caltagirone, era molto stimato per le sue qualità professionali e umane. I colleghi anestesisti rianimatori, l’intero personale e numerosi pazienti piangono oggi la perdita di un professionista descritto da tutti come un esempio di dedizione e disponibilità.

A ricordarlo con parole commosse è stato il dott. Albino Borraccino, direttore della SOC di Anestesia e Rianimazione, che lo ha definito:

“Un vero esempio per ciascuno di noi: sempre disponibile, pronto ad aiutare chiunque. La sua gentilezza, il suo amore per il lavoro e per le persone lo hanno reso una guida preziosa, un punto di riferimento costante nella nostra quotidianità. Lo ricorderemo con gratitudine eterna e continueremo a trarre ispirazione dal suo esempio”.

Anche il direttore generale dell’Azienda Cannizzaro, dott. Salvatore Giuffrida, insieme alla direzione strategica e a tutta la comunità ospedaliera, ha espresso vicinanza e cordoglio, unendosi al dolore dei familiari per la grave perdita.

L’ultimo saluto a San Cono

L’ultimo saluto al dott. Collura è stato reso alle ore 15:30 di oggi, nella parrocchia Maria Santissima delle Grazie di San Cono, con il rito funebre officiato dal parroco don Paolo Politi.

Nella giornata di ieri, intanto, era stata celebrata una messa in suo suffragio nella chiesa Beata Vergine Maria Salute degli Infermi, all’interno dell’ospedale Cannizzaro.

La scomparsa del medico anestesista lascia un vuoto profondo all’interno dell’ospedale e tra quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne la professionalità e l’umanità.