Gelatiere paternese in Germania alla Gelato World Cup: “Questo risultato è anche di Paternò”

Paternò protagonista anche oltre i confini italiani grazie alla storia di Nino Gulisano, giovane paternese che da tempo vive e lavora in Germania come gelatiere artigianale.

Partito dalla Sicilia con un sogno e con tanti sacrifici, Nino è riuscito a costruire il proprio percorso professionale nel settore del gelato artigianale, portando avanti ogni giorno valori come qualità, tecnica, passione e attenzione alle materie prime.

Nelle ultime ore, attraverso un messaggio pubblico, Nino ha annunciato con orgoglio un importante traguardo: avrà infatti l’onore di rappresentare e sostenere la Nazionale tedesca nel percorso europeo della Gelato World Cup, una delle competizioni più prestigiose a livello internazionale nel settore.

Un risultato che, come sottolineato dallo stesso gelatiere, non rappresenta soltanto un successo personale, ma anche un motivo di orgoglio per la sua città d’origine.

«Questo risultato è anche di Paternò, della mia famiglia e delle mie radici, che non ho mai dimenticato», ha scritto, ringraziando tutti per il supporto ricevuto.

Una storia che racconta il valore del lavoro, della determinazione e del legame con la propria terra, confermando ancora una volta come tanti siciliani riescano a distinguersi nel mondo portando con sé talento e identità.