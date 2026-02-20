Traffico in tilt sulla SS121: pullman in avaria blocca la carreggiata, lunghe code fino a Misterbianco

Forti rallentamenti stanno interessando nel pomeriggio di oggi la Strada Statale 121 in direzione Paternò.

A causare i disagi sarebbe stata l’avaria di un pullman rimasto fermo in corsia di marcia nei pressi dello svincolo di Piano Tavola, nel territorio di Belpasso. Il mezzo pesante, impossibilitato a proseguire, ha di fatto ridotto la carreggiata disponibile, creando un vero e proprio imbuto nel traffico.

La situazione è rapidamente degenerata con la formazione di lunghissime code che, secondo le prime segnalazioni degli automobilisti, iniziano già nei pressi dello svincolo Misterbianco-Sieli.

Il traffico risulta particolarmente intenso anche in considerazione dell’orario pomeridiano, con numerosi pendolari in rientro verso Paternò e i comuni limitrofi.

Gli automobilisti segnalano tempi di percorrenza notevolmente aumentati e avanzamenti a passo d’uomo. Non si registrano incidenti, ma esclusivamente il guasto tecnico del mezzo pesante che sta causando il blocco della viabilità.

Si raccomanda prudenza e, ove possibile, l’utilizzo di percorsi alternativi fino al completo ripristino della circolazione.

Seguiranno aggiornamenti.