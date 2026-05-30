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PATERNÒ: RAGAZZO CADE DAL MONOPATTINO IN VIA VASTA, INTERVIENE IL 118

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

A cura di Redazione Redazione
30 maggio 2026 14:50
PATERNÒ: RAGAZZO CADE DAL MONOPATTINO IN VIA VASTA, INTERVIENE IL 118 -
Paternò
Cronaca
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Attimi di apprensione oggi, intorno alle 13:30, in via Vasta a Paternò, dove un ragazzo è rimasto coinvolto in una caduta mentre viaggiava a bordo di un monopattino.

La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara e resta al vaglio. Per motivi ancora da accertare, il giovane sarebbe finito sull’asfalto, attirando immediatamente l’attenzione di alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure al ragazzo direttamente sul luogo dell’incidente, per poi verificare le sue condizioni.

Al momento non si conosce l’entità delle ferite riportate dal giovane né se sia stato necessario il trasferimento in ospedale.

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