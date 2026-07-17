🚨 Catania, spettacolare incidente sul lungomare: SUV resta in equilibrio su due ruote (Copia)

🚨 Catania, spettacolare incidente sul lungomare: SUV resta in equilibrio su due ruote

CATANIA – Un incidente dall'esito davvero insolito si è verificato sul lungomare di Catania, dove lo scontro tra due automobili ha dato origine a una scena che ha lasciato senza parole automobilisti e passanti..

Per cause ancora da accertare, una Seat Arona e una Fiat Panda sono entrate in collisione lungo il viale Ruggero di Lauria. L'urto è stato tale da far sollevare il SUV, rimasto fermo in equilibrio su due ruote e appoggiato lateralmente all'altra vettura

Fortunatamente, non ci sarebbero state gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e un'ambulanza del 118, mentre l'episodio ha richiamato l'attenzione di numerosi automobilisti e passanti. In pochi minuti si sono formate lunghe code lungo uno dei tratti più trafficati del lungomare cittadino.

La dinamica del sinistro è in fase di accertamento.