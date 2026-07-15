Paternò, scoperto un panificio abusivo: chiusura e sequestro di 20 chili di pane. LE FOTO

Controlli della Polizia Locale sulla vendita e sul trasporto dei prodotti da forno. euro

PATERNÒ – Un panificio sarebbe stato trovato in attività senza le necessarie autorizzazioni durante una serie di controlli effettuati nella mattinata di oggi dalla Polizia Locale di Paternò.

Le verifiche, condotte da due pattuglie, hanno riguardato in particolare la produzione, la vendita e il trasporto del pane sul territorio comunale.

Nel corso dell’attività è stata accertata una presunta attività di panificazione abusiva. Per l’esercizio commerciale è stata quindi emessa un’ordinanza di chiusura, mentre gli agenti hanno sottoposto a sequestro circa 20 chilogrammi di pane già preparato e pronto per essere infornato.

Secondo quanto emerso dai provvedimenti, l’attività sarebbe stata svolta senza la presentazione della Scia e senza le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste dalla normativa.

In caso di mancato rispetto dell’ordinanza, il Comune potrà procedere anche con l’apposizione dei sigilli ai locali. Per le irregolarità riscontrate potrebbero inoltre essere contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo fino a 6.000 euro.

I controlli della Polizia Locale proseguiranno per tutelare la salute dei consumatori e verificare il rispetto delle regole nella produzione, nel trasporto e nella vendita dei prodotti alimentari.