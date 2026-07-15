Paternò, emergenza caldo: il Comune apre tre spazi climatizzati, ecco dove si trovano

Biblioteca comunale, Palazzo Alessi e Convento San Francesco tra gli spazi predisposti. Attivi anche i numeri per emergenze, incendi e assistenza sanitaria

Il Comune di Paternò ha diffuso una comunicazione dedicata all’emergenza caldo, indicando i comportamenti da adottare per proteggersi dalle temperature elevate e i luoghi climatizzati messi a disposizione dei cittadini.

Con il persistere delle ondate di calore, l’amministrazione comunale invita la popolazione, in particolare anziani, bambini e persone fragili, a limitare le attività all’aperto durante le ore più calde della giornata.

Tra le principali raccomandazioni figurano quella di bere acqua fresca frequentemente e in abbondanza, anche quando non si avverte lo stimolo della sete, e di uscire preferibilmente nelle prime ore del mattino o durante la sera, evitando la fascia compresa tra le 11 e le 18.

I luoghi climatizzati predisposti dal Comune

Per chi avesse necessità di trascorrere alcune ore in ambienti più freschi, il Comune ha indicato tre strutture:

Biblioteca comunale , in via Monastero 1;

Palazzo Alessi , in piazza Umberto;

Convento San Francesco, sulla Collina Storica.

La comunicazione consiglia di trascorrere le ore più calde della giornata in luoghi climatizzati, soprattutto quando all’interno della propria abitazione non è possibile mantenere una temperatura adeguata.

Le raccomandazioni contro il caldo

Il Comune invita inoltre a soggiornare e dormire nelle stanze più fresche della casa e a tenere chiuse le finestre quando la temperatura esterna risulta superiore a quella interna, riaprendole nelle ore più fresche.

Per quanto riguarda l’alimentazione, è consigliato preferire cibi ricchi di acqua, come angurie, meloni, insalate e cetrioli. È invece opportuno evitare bevande alcoliche, limitare quelle contenenti molta caffeina e diluire con acqua le bevande eccessivamente zuccherate.

Durante la giornata può essere utile fare docce o bagni freschi e bagnare frequentemente viso, braccia, polsi e mani. Consigliato anche l’utilizzo di vestiti leggeri, realizzati con tessuti naturali come cotone o lino, preferibilmente di colore chiaro, e di un cappello quando si esce.

I numeri utili

Nell’avviso sono riportati anche i recapiti da contattare in caso di necessità:

112 per le emergenze;

115 oppure 1515 per gli incendi;

1500 del Ministero della Salute;

095 7970322 dell’Ufficio comunale di Protezione civile.

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di adottare comportamenti prudenti, controllare le persone più vulnerabili e segnalare tempestivamente eventuali situazioni di emergenza.