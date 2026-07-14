🔴 Paternò, incendio in zona Schettino: evacuato il call center, Vigili del Fuoco sul posto

Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio in zona Schettino. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nelle operazioni di spegnimento, mentre si valuta l'evacuazione del call center minacciato dalle fiamme.

Paternò – Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nel tardo pomeriggio di oggi nella zona Schettino, a Paternò. Fiamme alte diversi metri e una densa colonna di fumo nero hanno rapidamente avvolto l'area, con il fumo visibile da gran parte della città.

Il caldo intenso e il vento non stanno aiutando le operazioni di spegnimento, favorendo la rapida propagazione del rogo.

L'incendio si è avvicinato pericolosamente al call center presente nella zona, che è stato evacuato per consentire ai dipendenti di lasciare l'edificio in sicurezza.

Sul posto sono intervenute alcune squadre dei Vigili del Fuoco con autobotti, impegnate nel contenimento dell'incendio e nella messa in sicurezza dell'area

. Le operazioni sono ancora in corso per evitare che le fiamme possano estendersi ulteriormente.

Al momento non si registrano feriti. La situazione resta sotto costante monitoraggio.

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