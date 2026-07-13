🔴 Ultim'ora Paternò – Incendio sulla collina del Castello Normanno: Vigili del Fuoco sul posto, LE FOTO

La segnalazione è arrivata in serata: una colonna di fumo si è levata dalla collina

Paternò – 13 luglio 2026 – Un incendio è in corso dalle ore 22 circa di questa sera sulla collina di Paternò, nella zona nei pressi del Castello Normanno.

Le immagini giunte alla redazione di 95047 mostrano delle fiamme visibili nella parte bassa della collina e una colonna di fumo che si alza nell’area interessata dal rogo, rendendo il fumo visibile anche dalla zona circostante.

Secondo le prime informazioni, l’incendio avrebbe interessato della vegetazione presente nella zona. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area interessata dalle fiamme.

Le squadre intervenute stanno lavorando per contenere il rogo e completare le operazioni necessarie per mettere in sicurezza la zona. Non risultano persone coinvolte nell’incendio.

Saranno gli accertamenti successivi a chiarire la natura del rogo e le cause che hanno portato allo sviluppo delle fiamme.

La situazione resta monitorata in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Articolo in aggiornamento.