Vasto incendio in corso a Belpasso, elicottero in azione: danneggiata anche una condotta idrica

Fiamme nella zona nord-occidentale, tra via Calatafimi e Sant’Anna. Sul posto Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Possibili disagi nell’erogazione dell’acqua

Un vasto incendio è in corso nella zona nord-occidentale di Belpasso, nell’area di via Calatafimi e Sant’Anna. Le fiamme stanno interessando un’ampia porzione di vegetazione, con una colonna di fumo visibile anche a notevole distanza.

Sul posto sono impegnati i Vigili del Fuoco e gli operatori della Protezione Civile, al lavoro per contenere il fronte del rogo e mettere in sicurezza l’area. A supporto delle squadre a terra sta intervenendo anche un elicottero, che sta effettuando ripetuti lanci d’acqua sulle zone interessate dalle fiamme.

L’incendio ha purtroppo danneggiato la condotta idrica proveniente dal pozzo Difesa. A comunicarlo è Acoset, spiegando che, al momento, le condizioni dell’area non consentono ai tecnici di raggiungere in sicurezza il punto interessato e verificare l’entità dei danni.

Soltanto dopo lo spegnimento del rogo e la dichiarazione di accessibilità della zona sarà possibile effettuare un sopralluogo e stabilire i tempi necessari per il ripristino della condotta e della regolare erogazione del servizio idrico.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, gli utenti dotati di vasca sono invitati a ridurre il consumo di acqua e a limitarne l’utilizzo alle necessità essenziali.