🔴 AGGIORNAMENTO – Investimento a Valcorrente: il pedone è un 27enne di Catania

L'incidente è avvenuto nei pressi del centro commerciale, lato cinema: in corso gli accertamenti sulla dinamica.

🔴 Aggiornamento: La persona investita è un 27enne originario di Catania. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e, viste le gravi condizioni, trasferito in ospedale con l'elisoccorso. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 19, nei pressi del centro commerciale di Valcorrente, sul lato del cinema.

Secondo le prime informazioni disponibili, un furgone ha investito un pedone.

Le condizioni della persona coinvolta sarebbero apparse particolarmente gravi, tanto da rendere necessario l'intervento dell'elisoccorso, atterrato nelle vicinanze per consentire il rapido trasferimento del ferito in ospedale.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con le ambulanze, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell'area.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi e le attività di emergenza, con inevitabili rallentamenti alla circolazione nella zona.

Al momento non sono state rese note le generalità del pedone né ulteriori dettagli sulle sue condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Seguiranno aggiornamenti.



