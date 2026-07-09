🚨 Paternò, rubavano acqua con un flessibile: sei denunciati dopo i controlli
Polizia Locale e tecnici AMA hanno controllato i contatori dell'acqua: scoperti sei allacci abusivi, denunciati i presunti responsabili per furto.
Operazione di controllo della Polizia Locale di Paternò contro gli allacci abusivi alla rete idrica. Nella giornata di ieri gli agenti, insieme ai tecnici di AMA, hanno effettuato una serie di verifiche mirate per accertare il corretto utilizzo dei contatori dell'acqua.
Nel corso degli accertamenti sono stati individuati sei utenti che, secondo quanto emerso dai controlli, avrebbero prelevato acqua in modo illecito utilizzando un flessibile per bypassare il regolare sistema di erogazione.
Per i sei soggetti è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria con l'accusa di furto.
L'operazione rientra nell'ambito delle attività di contrasto ai prelievi abusivi di acqua, un fenomeno che provoca danni economici alla collettività e penalizza tutti i cittadini che usufruiscono regolarmente del servizio.
I controlli sul territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane per individuare eventuali altre irregolarità e garantire il corretto utilizzo della rete idrica comunale.