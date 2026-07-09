🚨 Paternò, rubavano acqua con un flessibile: sei denunciati dopo i controlli

Polizia Locale e tecnici AMA hanno controllato i contatori dell'acqua: scoperti sei allacci abusivi, denunciati i presunti responsabili per furto.

A cura di Redazione 09 luglio 2026 15:02

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