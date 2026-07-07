Catania, appello urgente per ritrovare Alessia Barbagallo: la famiglia la cerca con grande preoccupazione
Catania, appello urgente per ritrovare Alessia Barbagallo: studentessa del Boggio Lera
Ore di grande apprensione a Catania per ALESSIA BARBAGALLO, studentessa dell’istituto Boggio Lera, che in queste ore viene cercata dalla famiglia con forte preoccupazione.
È stato diffuso un appello urgente con la richiesta di massima condivisione, nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili per rintracciarla al più presto.
Chiunque l’abbia vista, sappia dove possa trovarsi o abbia qualsiasi notizia utile, è invitato a contattare immediatamente il numero:
393 414 5582
In alternativa, è possibile avvisare subito le Forze dell’Ordine, così da permettere ogni verifica necessaria.
In momenti delicati come questo è fondamentale evitare commenti inutili, supposizioni o notizie non verificate. Ogni informazione concreta, anche apparentemente piccola, potrebbe essere importante.
L’appello della famiglia è chiaro: massima attenzione e massima condivisione.
Anche una semplice condivisione può aiutare a riportare Alessia a casa.
Grazie a tutti per l’aiuto.