Paternò, cambia la viabilità in via Scala Vecchia: tratto chiuso per i lavori della metropolitana

Il provvedimento resterà in vigore dalla posa della segnaletica e fino alla conclusione dei lavori per il prolungamento della metropolitana fino a Paternò.

PATERNÒ – Cambia la viabilità in un tratto di via Scala Vecchia, a Paternò. Con l’ordinanza n. 120 del 27 giugno 2026, il Comune ha disposto la sospensione del transito veicolare lungo un tratto della strada, a partire dalla data di avvenuta installazione della relativa segnaletica stradale.

Il provvedimento resterà in vigore per tutta la durata dei lavori legati al progetto di prolungamento della rete ferroviaria metropolitana di Catania, nella tratta che collegherà la stazione di Misterbianco Centro alla stazione di Paternò, compreso il deposito Ardizzone.

La chiusura è stata richiesta nell’ambito delle attività di cantiere per consentire l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza, sia per gli operai impegnati nei lavori sia per gli utenti della strada e i residenti della zona.

Il tratto interessato dalla sospensione del transito sarà quello indicato nell’elaborato foto-planimetrico allegato all’istanza e dovrà essere delimitato con apposita segnaletica. Sarà compito dell’impresa esecutrice collocare i segnali stradali, garantendone visibilità e sicurezza, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Prevista anche l’indicazione dei percorsi alternativi, così da evitare l’immissione dei veicoli nel tratto di via Scala Vecchia interessato dalla chiusura.

L’ordinanza prevede alcune deroghe. Potranno transitare i mezzi utilizzati per l’esecuzione dei lavori, i veicoli delle forze dell’ordine e di soccorso, i mezzi dei pubblici servizi e, compatibilmente con le condizioni di sicurezza del cantiere, anche i residenti e i proprietari di garage presenti nel tratto interessato.

La chiusura non ha una data di termine già fissata: resterà valida fino alla conclusione dei lavori previsti.

Un intervento che rientra nel più ampio progetto della metropolitana fino a Paternò, opera attesa da tempo e destinata a modificare in modo significativo il sistema dei collegamenti tra il territorio paternese e l’area metropolitana di Catania.