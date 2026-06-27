PATERNO' - CENTISTI 2026
PATERNO' - CENTISTI 2026
A cura di Redazione
27 giugno 2026 21:44
I CENTISTI DI PATERNÒ – 2026
95047 dedica uno spazio speciale agli studenti di Paternò che hanno raggiunto il massimo dei voti alla Maturità 2026. Un modo per valorizzare impegno, sacrifici e risultati dei nostri ragazzi.
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