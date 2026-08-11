Paternò, concluso il concorso per la Polizia Locale: ecco i 7 nuovi agenti vincitori

Approvata la graduatoria definitiva del concorso pubblico. La selezione era partita con 948 candidati ammessi: sette i vincitori, altri quattordici gli idonei in graduatoria.

PATERNO’ – Si conclude il concorso pubblico indetto dal Comune di Paternò per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di sette nuovi agenti della Polizia Locale, appartenenti all’Area degli Istruttori.

Con la determinazione numero 94, registrata il 6 agosto 2026, il Settore II – Amministrativo e Personale ha approvato la graduatoria definitiva e individuato ufficialmente i sette vincitori della selezione.

Il concorso aveva fatto registrare una partecipazione particolarmente elevata. Complessivamente erano stati ammessi 948 candidati, dopo le procedure relative alla presentazione e all’integrazione delle domande.

La selezione si è articolata in diverse fasi. Le prove di efficienza fisica si sono svolte tra maggio e giugno, mentre il 16 giugno è stata effettuata la prova scritta: a superarla sono stati 101 candidati su 179 partecipanti. Successivamente, nel mese di luglio, si sono svolte le prove orali, concluse il 15 luglio con la redazione della graduatoria finale.

I sette vincitori

Secondo quanto riportato nella determinazione comunale, i vincitori del concorso sono:

Antonio Stefano La Rosa

Domenico Salvo

Candido Fusano

Annalisa Scardace

Maria Maurigi

Salvatore Montoneri

Emilio Baracchi

La graduatoria prosegue poi con gli altri candidati dichiarati idonei, dalla posizione numero 8 fino alla numero 21.

L’iter non è però ancora completamente concluso dal punto di vista amministrativo. Il Comune precisa infatti che l’effettiva assunzione dei candidati collocati utilmente in graduatoria sarà disposta con un successivo provvedimento, dopo la verifica dei requisiti previsti dalla legge per l’accesso ai posti.

La graduatoria e il provvedimento saranno pubblicati all’Albo Pretorio online, nella sezione Amministrazione Trasparente dedicata ai bandi di concorso e sul portale nazionale INPA.

Con il completamento della procedura concorsuale, il Comune di Paternò si prepara quindi a rafforzare l’organico della Polizia Locale con sette nuove unità a tempo indeterminato e pieno.