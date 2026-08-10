Etna, la lava scende fino a quota 1.370 metri: superata Rocca delle Palombe, continua la ricaduta di cenere

Nuovo aggiornamento INGV delle 20:03: prosegue l’attività effusiva da due bocche, intensa attività esplosiva alla Voragine e tremore ancora su valori elevati.

Nuovo aggiornamento sull’attività dell’Etna nella serata di oggi, 10 agosto 2026. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, nel comunicato diffuso alle 20:03, segnala il proseguimento dell’attività effusiva e dell’intensa attività esplosiva al cratere Voragine.

Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza emerge che continua l’emissione di lava dalle bocche poste a quota 2.750 e 2.360 metri.

La novità principale arriva dal sopralluogo effettuato nel pomeriggio dal personale INGV in Valle del Bove. Alle 17:00 UTC, il fronte attivo più avanzato della colata, descritto come ancora ben alimentato, aveva superato Rocca delle Palombe raggiungendo quota 1.370 metri.

Continua nel frattempo anche l’intensa attività esplosiva al cratere Voragine, proseguita per tutta la giornata e accompagnata da un’abbondante emissione di cenere.

Secondo l’INGV, la ricaduta di cenere interessa il versante meridionale del vulcano ed era ancora in corso al momento dell’ultimo comunicato.

Rimane elevato anche il tremore vulcanico. Dall’aggiornamento delle 08:16 UTC, la sua ampiezza media si è mantenuta nell’intervallo dei valori elevati. Le sorgenti del tremore sono state localizzate nell’area del cratere Voragine, a una quota compresa tra 2.900 e 3.000 metri.

L’attività infrasonica ha invece mostrato una diminuzione ed è attualmente indicata come bassa, con gli eventi localizzati sempre nell’area della Voragine.

Per quanto riguarda le deformazioni del suolo, le stazioni sommitali confermano sostanzialmente i trend già osservati nei precedenti aggiornamenti, anche se con una lieve attenuazione. I segnali GNSS non mostrano invece variazioni significative.

L’INGV continuerà a seguire l’evoluzione dell’attività del vulcano e ha annunciato ulteriori aggiornamenti in caso di novità.