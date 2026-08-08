🛑🔴 ULTIM’ORA Catania, assalto alla Rianimazione del Cannizzaro dopo un decesso: feriti, Polizia sul posto

Polizia ancora sul posto: si ricostruisce l’accaduto

Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 8 agosto, all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si è verificata una grossa lite all’interno del reparto di Rianimazione dopo il decesso di una paziente.

Secondo le prime informazioni, a perdere la vita sarebbe stata una donna, madre di due figli, ricoverata nel reparto di Rianimazione. Dopo la notizia del decesso, la situazione sarebbe rapidamente degenerata.

L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 18. Alcuni familiari della donna avrebbero forzato le porte d’ingresso del reparto, riuscendo ad entrare all’interno della Rianimazione.

Ne sarebbero seguiti momenti particolarmente concitati. I familiari avrebbero inveito contro medici e infermieri e, nella confusione, sarebbero rimaste coinvolte anche alcune persone estranee alla vicenda.

Sul posto è intervenuto inizialmente il personale addetto alla sicurezza dell’ospedale, nel tentativo di riportare la calma. Vista la situazione, è stato richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine.

All’ospedale Cannizzaro sono giunte diverse volanti della Polizia di Stato per riportare la situazione sotto controllo e consentire al personale sanitario di operare in sicurezza.

Secondo le prime informazioni raccolte, ci sarebbero anche dei feriti tra il personale in servizio nel reparto. Al momento non sono ancora note le loro condizioni né il numero esatto delle persone coinvolte.

Gli agenti sono rimasti sul posto per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

L’episodio riporta ancora una volta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza negli ospedali e della tutela di medici, infermieri e operatori sanitari, spesso esposti a situazioni di forte tensione durante lo svolgimento del proprio lavoro.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni. La vicenda è in aggiornamento.