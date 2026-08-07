🔴 ULTIM'ORA. Grave incidente sulla SS121 a Valcorrente: soccorsi in azione e traffico rallentato

Il sinistro è avvenuto intorno alle 00:15 nei pressi dello svincolo di Valcorrente, in direzione Catania. Sul posto vigili del fuoco, 118 e Carabinieri.

Violento incidente stradale poco dopo la mezzanotte di oggi lungo la Strada Statale 121, nei pressi dello svincolo di Valcorrente, in direzione Catania.

Il sinistro, avvenuto intorno alle 00:15, avrebbe coinvolto due autovetture. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma uno dei mezzi sarebbe finito di traverso nei pressi del guardrai.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. I vigili del fuoco sono stati impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale, mentre i sanitari hanno prestato assistenza alle persone coinvolte.

Ci sarebbero due persone rimaste ferite , Al momento non si hanno informazioni ufficiali sulla gravità delle ferite riportate.

La circolazione lungo il tratto interessato della SS121 sta subendo sensibili rallentamenti in direzione Catania, per consentire ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza.

Notizia in aggiornamento.