Breaking News

Catania, rapina in una rivendita di bombole di gas: arrestato 42enne armato di pistola

10 febbraio 2026 21:15

BRONTE. Legalità e sicurezza sul lavoro: intervento coordinato dei Carabinieri porta a 3 denunce

10 febbraio 2026 18:14

Sicilia, torna il maltempo: piogge intense e raffiche fino a burrasca forte. L’avviso dell’Aeronautica Militare

10 febbraio 2026 17:30

Taormina, spinge la moglie dal balcone: 29enne arrestato per tentato femminicidio

10 febbraio 2026 16:48

Curiosa segnalazione a Paternò: capretta vagante tra viale Libertà e viale dei Platani

10 febbraio 2026 15:36

Paura a Paternò: pedone investito in pieno centro, conducente colta da malore

10 febbraio 2026 14:09

Paternò, lite in famiglia degenera: due cognati in ospedale

10 febbraio 2026 12:51

Niscemi, crolla la croce simbolo dell’emergenza: cade nel vuoto lungo la frana

10 febbraio 2026 08:56

Catania, morto prematuramente il medico anestesista Claudio Collura: dolore al Cannizzaro

09 febbraio 2026 21:02

Paternò, scontro tra due auto in via Don Luigi Orione: in una si stacca una ruota, un ferito

09 febbraio 2026 18:59

Misterbianco, capannone in fiamme sulla SP54: Vigili del Fuoco in azione

09 febbraio 2026 17:10

Quattro scosse di terremoto in 10 minuti al largo di Palermo: di magnitudo 3.9 la più forte

09 febbraio 2026 15:40

Incidente sulla SP13 tra Motta Sant’Anastasia e lo svincolo SS121: coinvolte tre auto, due feriti

09 febbraio 2026 14:10

CATANIA. Scatta l’allarme mentre è alla processione di Sant’Agata: vede il ladro in diretta e fa arrestare due uomini

09 febbraio 2026 09:37

Nel 2025 l’Agenzia delle entrate ha scoperto 200mila evasori: “86mila erano del tutto sconosciuti al fisco”

09 febbraio 2026 09:32

Grammichele, picchiava moglie e figli poi scappa con la 17enne: arrestato per maltrattamenti e violenze

09 febbraio 2026 09:24

Paternò, doppia replica dopo l’articolo de La Sicilia: Frisenna e Rapisarda smentiscono e chiariscono la loro presenza all’incontro con Galvagno

09 febbraio 2026 09:17

Paternò–Belpasso, via Scala Vecchia sempre più impraticabile: “Salita delle Tre Case distrutta dalle buche”

09 febbraio 2026 09:12

SS121, ancora disagi verso Catania: code e rallentamenti anche oggi per lavori in corso

09 febbraio 2026 08:27

PATERNO'.LA REPLICA DI FRISENNA: “Fango sulla mia persona, tutelerò la mia immagine”

08 febbraio 2026 20:23