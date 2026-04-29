🔴🔴 ULTIM’ORA – Motta Sant’Anastasia, violento scontro tra due auto sulla Policara: due feriti

MOTTA SANT’ANASTASIA – Nuovi dettagli emergono sul grave incidente avvenuto nella serata di oggi, 29 aprile 2026, lungo la strada Policara, nel territorio di Motta Sant’Anastasia.

Secondo quanto si apprende, l’impatto ha coinvolto frontalmente un’Audi e una Skoda, in uno scontro particolarmente violento che ha causato ingenti danni ai veicoli, come documentano anche le immagini appena giunte.

Il bilancio è di due feriti: si tratta di un militare americano n servizio presso la base di Sigonella, e di un 40enne residente a Motta Sant’Anastasia. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale San Marco di Catania per le cure del caso. Avrebbero riportato ferite gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, impegnati nelle operazioni di soccorso: uno dei due feriti è stato estratto dalle lamiere dopo essere rimasto incastrato nell’abitacolo. I pompieri hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Presenti anche i Carabinieri delle stazioni di Belpasso e Motta Sant’Anastasia, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

A causa del violento impatto, la strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, con disagi alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso e il successivo ripristino della viabilità.

Articolo in aggiornamento.