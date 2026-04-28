🚗 Domani autovelox sulla SS121: il calendario settimanale della Polizia Stradale
🚗 Domani autovelox sulla SS121: il calendario settimanale della Polizia Stradale
La Polizia Stradale ha reso noto il calendario settimanale delle postazioni autovelox attive sul territorio, indicando giorno per giorno le tratte interessate.
Si tratta di comunicazioni ufficiali, diffuse proprio per garantire la massima trasparenza e, soprattutto, per sensibilizzare gli automobilisti a mantenere comportamenti corretti alla guida.
Nel dettaglio, nella giornata di mercoledì 29 aprile 2026, i controlli interesseranno anche la Strada Statale 121 Catanese, una delle arterie più trafficate della provincia etnea, spesso teatro di incidenti.
Oltre alla SS121, nello stesso giorno gli strumenti di rilevazione della velocità saranno attivi anche su:
Autostrada A19 Palermo-Catania
Autostrada A20 Messina-Palermo
Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo
L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: invitare gli automobilisti a moderare l’andatura, rispettare i limiti e contribuire alla prevenzione degli incidenti stradali.
Il piano dei controlli, predisposto per l’intera settimana, si concentra infatti sui tratti maggiormente interessati da un elevato tasso di incidentalità, dove il rispetto delle regole può fare la differenza.
L’invito resta quello di sempre: prudenza alla guida, attenzione ai limiti e massima responsabilità, non solo per evitare sanzioni ma per tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.